¿Qué le pasó a Emiliana Arango, subcampeona WTA de Guadalajara? Tuvo varios gestos de dolor

La estadounidense de 17 años Iva Jovic derrotó este domingo por 6-4, 6-1 a la colombiana Emiliana Arango, disminuida físicamente, para ganar la final del Abierto de Guadalajara, torneo 500 de la WTA.

Apenas en el arranque del partido Arango dio muestras de problemas físicos. Primero pareció sufrir falta de aire, luego posible malestar de estómago, luego, dolor en los muslos, a pesar de lo cual luchó cada punto.

En varios videos de la transmisión, que se viralizaron en redes sociales, se puede ver a la colombiana con evidentes gestos de dolor y tratando de dar lo mejor de sí en cada punto disputado en suelo mexicano.

Emiliana Arango aqueja un dolor en la final de Guadalajara Foto: AFP

¿Qué le pasó a Emiliana Arango?

Se conoció que la tenista de 24 años tuvo problemas gastrointestinales que le impidieron disputar al 100 % el título que, según expertos, habría sido el título más importante del tenis colombiano femenino.



Mis respetos por Emiliana Arango quien le está poniendo toda el alma a este partido donde desde el primer minuto se veía que no estaba al 100% Una mujer que es ejemplo de valentía y sobre esfuerzo.

pic.twitter.com/CdQGq2pWbh — ᵐʳGnZ (@gugonzar) September 14, 2025

Pese a su malestar, su rival expresó unas palabras de admiración hacia la colombiana durante la premiación y aseguró que Arango tiene un futuro prometedor en el deporte.

Emiliana Arango has so much to be proud of ❤️‍🩹



Iva Jovic pays tribute to her opponent after the final in Guadalajara.#GDLOpenAKRONxSantander pic.twitter.com/Z9lQxDZHq5 — wta (@WTA) September 14, 2025

¿Quién ganó el WTA de Guadalajara?

En el sexto juego Jovic, una de las promesas del tenis mundial, quebró el servicio de Arango, pero la colombiana hizo buenas devoluciones y recuperó el golpe; volvió a perder el saque en el octavo y, después de salvar tres puntos de set, de nuevo igualó las acciones.

Fue en el décimo que Jovic quebró por tercera vez consecutiva para ganar la primera manga en 53 minutos.

A veces detenida, en otras con gesto de dolor, Emiliana, que empezó la semana en el número 86 del ranking, siguió luchando y estuvo cerca de romper el saque de su rival en el primer juego.

Jovic recuperó tres puntos de quiebre y luego descifró el saque de su oponente para irse delante 2-0.

En el tercero la colombiana vomitó; sin embargo, en una muestra de pundonor, se concentró en un golpe cada vez y quebró el servicio de la estadounidense.

Después de ser atendida por el médico, Arango trató de mantenerse en el partido pero dio demasiadas ventajas. Jovic ganó los cuatro games siguientes y se llevó el triunfo para ganar su primer título 500 de la WTA.

Jovic, que comenzó la semana en el 73 del ranking, aparecerá mañana entre las 40 mejores tenistas del mundo, en tanto Arango se ubicará en el 53 como mejor colombiana del circuito, delante de Camila Osorio, que perdió en los octavos de finales en Guadalajara y bajó al lugar 85.

Además de sumar 500 puntos a su ranking, Jovic ganó un premio de 164.000 dólares. La colombiana agregó 325 unidades y fue premiada con 101.000 dólares.