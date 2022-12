¿Qué tan grave es la lesión de James Rodríguez?

El médico Héctor Fabio Cruz, quien estuvo a cargo de la Selección Colombia en varias oportunidades, aseguró que la lesión que tiene James Rodríguez al parecer es de uno “de los músculos del apierna, de la rodilla hacia abajo”.

“Puede ser el sóleo, que es lo que generalmente le ha molestado en los últimos meses a James y por lo cual ha estado muchas veces incapacitado”, agregó el médico.

“Las lesiones crónicas, pienso que no son bien rehabilitadas. De pronto se apresura por el afán de estar en competición. Cuando las cargas se aumentan y la lesión no ha sido bien recuperada, no se ha continuado trabajando, pues se tienen recaídas. Pienso que se trata más de eso y que si se hace un trabajo permanente nunca más va a volver molestarle”, señaló el especialista.

“Es por toda esa carga tan grande de partidos. Siempre he sido crítico que en el año de Mundial se hagan tantos torneos simultáneos, pero hay muchos intereses económicos”, según el médico.

“Es un músculo que está fatigado, que ya no da más. Que le meten una carga más y obviamente va a pasar de una simple sobrecarga a una lesión verdadera”, agregó el doctor Cruz.

