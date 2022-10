Quiero que mi buen amigo James y Colombia ganen el Mundial de Rusia: Arturo Vidal

Sin duda, uno de los grandes ausentes del Mundial de Rusia a mitad de año es el chileno Arturo Vidal, compañero y amigo de James Rodríguez en el Bayern Múnich.

Por eso, y ante la ausencia de su selección en el máximo certamen futbolístico del planeta, ‘El Rey’ Arturo ya tiene definido su combinado favorito a ganar la competición: nada menos que la Selección Colombia.

El chileno, en diálogo con medios oficiales de la Bundesliga, aseguró que espera ver a James levantar la anhelada Copa del Mundo, por el aprecio que tiene al volante cucuteño y el respeto que profesa a todo el seleccionado colombiano.

"Me gustaría que Colombia y mi buen amigo James pudieran ganar la Copa del Mundo en Rusia", fueron las palabras del chileno.

Asimismo, manifestó que si no es Colombia la que resulta victoriosa en territorio ruso, le gustaría que fuera Alemania, pues le gustaría que la Copa Mundial llegara al vestuario ‘bávaro’.

Finalmente, reconoció que aun siente mucho dolor por no poder competir en el Mundial.

“Creo que no veré los partidos. Antes de sufrir ante la tele por no estar allí, prefiero descansar. Me hubiera gustado haber ido a Rusia; me va a dar muy duro el verano”, precisó.