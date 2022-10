Quisiera ver a Colombia de tú a tú contra Francia: Tino Asprilla

Faustino Asprilla, por muchos considerado el mejor futbolista de la historia de Colombia, analizó en El Camerino de Blu Radio las opciones de Colombia en el amistoso de este viernes en París ante Francia.

“Este partido a Colombia le va a servir porque creo que Francia, para mí, está entre las cuatro selecciones que pueden ganar la copa del mundo”, aseguró el ‘Tino’, quien destacó el buen nivel de las figuras de la selección francesa con el inicio del Mundial de Rusia a la vuelta de la esquina.

Publicidad

Vea aquí: ¡Invictas! Selección Colombia femenina sub 17 enfrentará a Brasil este viernes

“Es una selección muy importante ahora y para un futuro, ni se diga, porque son muy jóvenes. Son jóvenes con muchísima experiencia y que están en los mejores equipos del mundo. Aquí nos vamos a dar cuenta para qué estamos hechos, por muy amistoso que sea”, dijo.

Además, el ‘Tino’ se animó a explicar cómo jugaría ante la selección gala, si el fuera el técnico: “Quisiera ver una Selección Colombia que salga a jugarle mano a mano, tú a tú, a Francia. Pero es un equipo que si lo coge mal parado con la velocidad que tienen adelante genera muchos problemas, sobre todo porque no somos muy fuertes en la banda izquierda, con Fabra si es que juega”.

Sin embargo, opinó que no se hace ilusiones porque “Pékerman no cambia su estilo, no va a cambiar su forma de armar los equipos y él cada que entra a una cancha lo primordial es defender y por ahí esperar que Falcao, en una ocasión, la emboque”.

Publicidad