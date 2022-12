Rafa Nadal avanzó a la final y su cuarto US Open apareció en el horizonte

Rafael Nadal avanzó este viernes a la final del US Open y se puso a un partido de su cuarto título, con pronóstico muy favorable.

No deje de leer: ¡Estoy orgulloso! Padre de Juan Sebastián Cabal por triunfo con Robert Farah

Publicidad

Nadal, dos del mundo y ganador de 18 Grand Slam, enfrentará a Daniil Medvedev, a quien hace menos de un mes masacró en Montreal.

"Es uno de los mejores jugadores más sólidos del circuito, da un paso adelante cada semana", dijo del ruso, que venció más temprano al búlgaro Grigor Dimitrov. "Será el rival más difícil porque en una final de Grand Slam no puedes esperar otra cosa", agregó.

Medvedev dijo que Rafa "es uno de los grandes campeones de la historia" del tenis.

"Es simplemente una máquina, una bestia en la cancha, la energía que muestra es impresionante. Jugar contra él tu primera final de Grand Slam debe ser algo impresionante de vivir", dijo el ganador de Masters 1000 de Cincinnati.

Publicidad

"Es el jugador en mejor forma del circuito", siguió. "Ha tenido un gran verano, pero toda su temporada ha sido buena".

La del domingo será la final número 27 de la carrera de Nadal y la quinta en Flushing Meadows, donde hasta ahora solo perdió en 2011 ante Novak Djokovic.

Publicidad

Nadal avanzó a la final al derrotar al italiano Matteo Berrettini (24) con parciales de 7-6 (8/6), 6-4, 6-1 en un partido en el que nunca vio su juego amenazado, aunque el primer set fue definido en tie-break después de no poder romper su saque a pesar de las múltiples oportunidades.

El título el domingo pone a Nadal a uno del récord de cinco que mantienen Federer, Pete Sampras y Jimmy Connors, aunque dijo que los récords no le quitan el sueño.

"Sigo jugando, aquí estamos, cuando llegué mi meta era producir chances para completar el gran objetivo, me di otra chance, como hice en Wimbledon, en Australia, como lo hice en Roland Garros, eso es lo que me da satisfacción, me da felicidad", dijo.

"Claro que quiero ser el que alcance la mayor cantidad de Grand Slams, pero todavía duermo muy bien sin tenerlos, estoy feliz con mi carrera, feliz con lo que estoy haciendo. Voy a seguir trabajando duro para tener más chances", aseguró.

Publicidad

Esté en la jugada con todas las noticias deportivas que suceden en Colombia y el mundo. Resultados del fútbol colombiano e internacional, ciclismo, atletismo, fichajes y mucho más contenido con el equipo deportivo de BLU Radio.

Publicidad