Raúl Castro rechaza "fórmulas privatizadoras" en economía cubana

"Cuba jamás puede permitirse la aplicación de las llamadas terapias de choque, frecuentemente aplicadas en detrimento de las clases más humildes de la sociedad", afirmó Castro ante los mil delegados del partido, máximo órgano de decisión.



En el poder desde 2008, Castro inició un proceso gradual de flexibilización en la economía de corte soviético, a través de una cautelosa apertura al trabajo privado y las inversiones extranjeras.



El mandatario de 84 años, quien reemplazó a su hermano Fidel al frente del gobierno, justificó el ritmo lento de las reformas con el argumento de que el gobierno no renunciará a su idea de amparar a la población de 11,1 millones de cubanos.



"Esta premisa, que se corresponde con el principio de que nadie quedará desamparado, condiciona en gran medida la velocidad de la actualización del modelo económico cubano, en lo cual es innegable la influencia de la crisis económica internacional y en particular los efectos de bloqueo contra Cuba", afirmó Castro en un discurso transmitido por la televisión cubana.



El gobernante, quien dejará el poder en 2018, volvió a insistir en el lastre que supone para la isla el embargo estadounidense vigente desde 1962 y que se mantiene en pie, pese a la reconciliación política con Washington y el levantamiento de algunas restricciones por parte del presidente Barack Obama.



Asimismo, aseguró que "las fórmulas neoliberales que propugnan la privatización acelerada del patrimonio estatal y de los servicios sociales, como la educación, la salud y la seguridad social nunca serán aplicadas en el socialismo cubano".



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-Una vez se firme la paz, los integrantes de las Farc tendrán que sentarse con los partidos políticos y sectores sociales en las regiones para fijar los acuerdos de convivencia, advirtió el comisionado de paz, Sergio Jaramillo.



-Tres personas fueron asesinadas en el municipio de la Pintada, suroeste de Antioquia. Aún se desconoce las causas y los responsables del crimen.



-Con gol de James Rodríguez, Real Madrid venció 5-1 al Getafe y se acercó al Barcelona en la liga española.



-El Instituto Nacional de Meteorología de Uruguay (Inumet) anunció una alerta naranja por "tormentas fuertes" y "lluvias copiosas" para once departamentos (provincias) del suroeste, sur y sureste, así como advertencia amarilla para tres regiones del oeste, centro y este del país suramericano.



-Unas tres millones de personas son afectadas este sábado por un masivo corte de agua potable en Santiago, debido a fuertes lluvias causaron turbiedad en el río que abastece a la capital chilena que se encuentra bajo alerta roja, informaron autoridades.



-El aspirante presidencial demócrata Bernie Sanders afirmó que se reunió con el papa Francisco en el Vaticano, a quien transmitió su "admiración" por su trabajo a favor de una "economía más moral", según informan medios estadounidenses.