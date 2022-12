Real Madrid presenta con bombos y platillos al defensa francés Theo Hernández

Theo Hernández, defensa del Real Madrid presentado este lunes de manera oficial, aseguró que se siente muy "contento" por estar "en el mejor club del mundo" y agradeció a su presidente, Florentino Pérez, su llegada a la entidad madridista.

Publicidad

Después de firmar su contrato junto a Florentino Pérez, de posar con su familia con las 12 Copas de Europa y con una camiseta con su nombre, pronunció sus primeras palabras como jugador del Real Madrid.

"Quiero agradecer al presidente y a la directiva por darme toda la confianza. Muchas gracias a la afición por el recibimiento que me han dado. También a los jugadores. Estoy muy contento de estar aquí, en el mejor club del mundo. He venido para aprender del mejor club del mundo y de los mejores jugadores del mundo. Hala Madrid", comentó antes de bajar al césped para posar con su nueva camiseta.

Publicidad

Florentino Pérez, presidente del equipo ‘merengue’, resaltó durante la presentación oficial de Theo que el lateral izquierdo quiso vestir la camiseta blanca "por encima de todo".

Publicidad

El máximo mandatario de la entidad madridista quiso destacar el compromiso de un jugador que la temporada pasada jugó en el Alavés cedido por el Atlético de Madrid. Florentino Pérez alabó la disposición de Theo de querer jugar en su club.

"Eres jugador del Real Madrid por tu talento, por lo que has demostrado con tu personalidad a pesar de tu juventud. Quisiste vestir esta camiseta por encima de todo. Quisiste defender este escudo aunque otros grandes clubes de Europa también te querían. Tu firmeza y tu convicción son gestos que el madridismo no olvidará", dijo.

Publicidad

"Está afición va a estar siempre contigo porque sabemos de tu capacidad de lucha y de tus ansias de victoria. Tienes tan solo 19 años y te has convertido en una de las sensaciones de la mejor Liga del mundo. UEFA.com te ha incluido en el mejor once del campeonato después de hacer una gran temporada en el Alavés. Has sido un jugador clave en tu equipo", agregó.

Publicidad

Pérez destacó, dirigiéndose a Theo en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu, que tiene que ser un día de felicidad para el nuevo jugador del Real Madrid porque llega al club de las doce Copas de Europa.

"Entras a formar parte de la historia del club más grande. Es un momento muy especial para que esté a tu lado tu familia y aquellos que te han acompañado en tus momentos difíciles. Algunos conocen muy bien el mundo del fútbol y lo increíble que va a ser este nuevo tiempo para ti", declaró.

Publicidad

Además, dejó un mensaje para Theo Hernández, a quien dijo que no tiene que olvidar que el Real Madrid "valora" el compromiso y la entrega "sin límites" hasta el final de cada partido. Después, volvió a recordar su compromiso con la entidad merengue.

Publicidad

"Has hecho todo lo posible para vestir esta camiseta y estamos convencidos de que con ella lograrás muchos triunfos y muchos títulos. Estás en el Bernabéu, donde has querido estar. Te espera una experiencia maravillosa, jugar en el Real Madrid. Theo, bienvenido a tu casa".

Antes, Florentino Pérez habló sobre la importancia de la "auto exigencia" que ha tenido siempre el Real Madrid a lo largo de sus 115 años de historia y, por eso, aseguró, siempre busca "ampliar y fortalecer" el presente.

Publicidad

"Hace poco más de un mes, el madridismo celebraba en este estadio un doblete histórico, la duodécima y la Liga 33. Ha sido una temporada extraordinario, pero pronto tenemos que afrontar nuevos retos deportivos que requieren de la planificación y de un exhaustivo trabajo".

Publicidad

Por eso, indicó, aunque el Real Madrid cuenta con una plantilla única que se ha entregado con unidad y sacrificio dirigido por "un magistral" Zidane, hay que mejorarla porque tiene el mismo "hambre" de victorias.

"Estamos convencidos que el jugador que presentamos nos va a ayudar. Es un jugador joven que ha sido una de las revelaciones de la Liga y de la Copa del Rey. Ha demostrado que tiene proyección, calidad, ambición, fuerza y determinación más que suficientes para jugar en el Real Madrid", concluyó.