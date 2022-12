Revelan el conflicto por el que James pidió a Zidane no convocarlo este domingo

Luego de la victoria del Real Madrid 1-0 ante el Athletic de Bilbao por un gol de pena máxima de Sergio Ramos este domingo, el entrenador del conjunto blanco, Zinedine Zidane, habló sobre la no convocatoria del volante colombiano James Rodríguez.

De acuerdo con Zidane, el mismo jugador fue quien pidió no ser convocado y no viajar con el resto del grupo al importante compromiso que terminó dándole al Madrid un paso clave de cara al título liguero. “Él quiso quedarse fuera por un tema suyo. Ya está”, dijo el DT.

Al respecto, el periodista Edu Aguirre, panelista del reconocido programa ‘El Chiringuito’, reveló en exclusiva cuál fue la causa del conflicto por el que James terminó haciendo semejante petición al entrenador francés.

De acuerdo con el periodista, muy cercano al vestuario del Real Madrid, James no se aguanta más no tener el visto bueno de Zidane en cada uno de los partidos y por eso prefirió quedarse entrenando y no viajar.

“James ha llegado a su límite mental, a su límite de no soportar jugar. James ha hablado con Zidane y le pidió no viajar porque cada vez que no juega, que no se siente importante, es como si se le clavara un cuchillo en el corazón. Cada partido para James es un sufrimiento más. James no aguanta más esta situación”, sostuvo Aguirre. (Ver video al final de la nota).

“Hablan entrenador y jugador y le pide no ir, porque le dice: ‘Míster, me quedo entrenando en casa y me quedo sacrificándome en casa, preparándome para el futuro. Usted no cuenta conmigo’”, añadió el periodista español.

Asimismo, el panelista de ‘El Chiringuito’ indicó que Zidane entendió la posición del colombiano, aceptó y respetó su petición.

“Zidane entiende a James y acepta la situación. James está sufriendo, ya solo mira el futuro, es un tema sentimental y mental del jugador”, puntualizó.