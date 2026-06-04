Roland Garros define a sus finalistas tras una edición llena de sorpresas

Este 5 de junio se definirán los finalistas de Roland Garros 2026, una edición marcada por las eliminaciones de varios de los principales favoritos y que ha servido para revelar nuevos talentos sobre la tierra batida parisina.

Hay finalista italiano

La otra semifinal tendrá protagonismo completamente italiano y se disputará hacia el mediodía en Colombia. El número 104 del mundo, Matteo Arnaldi, se medirá al número 14 del ranking ATP, Flavio Cobolli. Lo único seguro es que uno de los finalistas será italiano.

Entretanto, en la cancha Philippe Chatrier y desde las 7:30 de la mañana, hora colombiana, el checo Jakub Mensik, número 27 del mundo, enfrentará al alemán Alexander Zverev, tercero del ranking ATP y ahora uno de los principales candidatos al título.

El cuadro masculino ha estado marcado por las sorpresas. Jannik Sinner, número uno del mundo, fue eliminado en la segunda ronda. Posteriormente, Novak Djokovic también quedó fuera de la competencia. Otras figuras como João Fonseca, Rafael Jódar y el argentino Juan Manuel Cerúndolo tampoco lograron avanzar. Además, el campeón de la edición anterior, Carlos Alcaraz, no pudo participar debido a una lesión en la muñeca.



El campeón de Roland Garros 2026 se conocerá el próximo domingo 7 de junio, en un horario aún por confirmar.

Roland Garros / AFP ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

Maja Chwalinska ha sido la gran revelación

En la categoría femenina, la polaca Maja Chwalinska, número 114 del mundo, se convirtió este jueves en la primera jugadora procedente de la fase clasificatoria en alcanzar la final de Roland Garros desde Emma Raducanu en el Abierto de Estados Unidos de 2021. Este sábado disputará el título frente a la rusa Mirra Andreeva, octava del ranking mundial.

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Andreeva alcanzó la final tras superar con autoridad a la ucraniana Marta Kostyuk, número 15 del mundo, por 6-1 y 6-3. Más tarde, Chwalinska evitó una final completamente rusa al derrotar a Diana Shnaider, número 23 del ranking, por 7-6 (7/4) y 6-4.

La polaca ha sido la gran revelación del torneo. Antes de esta quincena en París, su mejor resultado en el circuito principal había sido alcanzar los cuartos de final del WTA 250 de Cluj-Napoca en febrero. A comienzos de mayo competía en un torneo menor en Saint-Gaudens, Francia, mientras las principales figuras disputaban el WTA 1000 de Roma. Sin embargo, su recorrido en Roland Garros ha sido extraordinario. En el camino eliminó a jugadoras de la talla de la campeona olímpica china Zheng Qinwen, la belga Elise Mertens y la rusa Anna Kalinskaya.

Maja Chwalinska/AFP ALAIN JOCARD / AFP

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La hazaña de Chwalinska no se veía desde 2021, cuando Emma Raducanu alcanzó la final del Abierto de Estados Unidos tras superar las rondas clasificatorias y posteriormente conquistó el título.

Por su parte, Diana Shnaider llegaba a semifinales después de haber eliminado en cuartos de final a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka. Aunque no partía como favorita, Chwalinska demostró una notable capacidad de adaptación, gran movilidad sobre la pista y solidez defensiva para asegurar su clasificación.

En cuanto a Sabalenka, la número uno del mundo y principal favorita al título, reconoció sentirse profundamente afectada tras su eliminación y dejó entrever la posibilidad de tomarse un tiempo lejos de las canchas. La nueva campeona de Roland Garros se conocerá este sábado cuando Mirra Andreeva y Maja Chwalinska disputen la final femenina en París.