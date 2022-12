Ronaldo Nazario da pistas sobre el futuro de Cristiano

El exjugador brasileño Ronaldo Nazario, que es actualmente un embajador mundial del Real Madrid, aseguró que está "casi seguro" de que el portugués Cristiano Ronaldo seguirá en el club campeón de Europa en la próxima temporada.



Ronaldo, que ganó una Liga española y una Copa Intercontinental con el Real Madrid, no cree que "haya un equipo que pueda tratar mejor a Cristiano", según declaró en una entrevista publicada hoy por el diario italiano "La Gazzetta dello Sport".



"Estoy casi seguro de que Cristiano se quedará en Madrid. Un jugador que marca 50 goles por año es una seguridad demasiado grande, no se puede renunciar a eso", aseguró.



"(Los grandes jugadores) siempre deciden. Pero a pesar de que no conozca bien las razones de su malestar, no creo que haya un equipo que pueda tratar mejor a Cristiano que el Real Madrid", agregó.



El exinternacional brasileño, campeón del mundo en 2002, opinó además que tanto el francés Kylian Mbappé como Gianluigi Donnarumma, que han sido situados por algunos medios entre los objetivos del Madrid, encajarían en el equipo del francés Zinedine Zidane.



"(Mbappé) está listo, es muy bueno, buenísimo. Pero en estas cosas piensan Zidane y Florentino Pérez", dijo, alegando que el actual delantero del Mónaco podría ser incorporado si "uno de los tres delanteros del Madrid se va".



Y sobre Donnarumma, Ronaldo afirmó: "El mercado no es mi competencia. Leo que le gusta al Madrid, pero es normal. Los grandes jugadores siempre son bienvenidos en el Madrid, hay casi la obligación se seguirlos".



Ronaldo, que fue un compañero de Zidane en su etapa en el Madrid, informó de que el francés estudiaba para ser entrenador ya durante su carrera de jugador.



"Si juegas bien como Zidane lo hacía significa que tienes el fútbol dentro. Él tenía disciplina, estudiaba fútbol duro".