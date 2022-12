“Salgan a montar cinco horas sin parar y entenderán”: Pantano a críticos del ciclismo

ciclista colombiano, pasó por los micrófonos de El Camerino de BLU Radio y habló sobre La Vuelta a España 2018, de s

Pantano, que no pudo participar en La Vuelta 2018 debido a una toxoplasmosis, dijo que este año la competencia se tornó complicada para los colombianos, pero que, a pesar de eso, aún hay esperanza de podio: “después de la etapa de hoy (19) creo que se complicó, pero para mí, Miguel Ángel López puede alcanzarlo”, afirmó.

Asimismo, envió un contundente mensaje a los críticos que últimamente han arremetido en redes sociales contra los ‘escarabajos’: “salgan a montar bicicleta cinco horas sin parar y van a entender. Ellos creen que el ciclismo es como en Play Station”, dijo.

Además, invitó a valorar el esfuerzo que los ciclistas colombianos están haciendo para quedar en los primeros puestos de estas competiciones: “ahora tenemos a tres colombianos en el top 10 de La Vuelta. Debemos sentirnos más que orgullosos”, aseveró.

Sobre la toxoplasmosis que lo aqueja, el ciclista afirmó que la recuperación está en marcha y avanza de buena manera: “debo tener reposo, además, ya comencé el tratamiento con antibiótico. Monto cicla día de por medio, pero sin entrenar, solo para disfrutar”, explicó.

Finalmente, sobre su renovación por dos años más con el Trek-Segafredo dijo: “es un equipo que me gusta mucho. Tenía otras ofertas, pero aquí me siento como en familia. Como le dije al mánager: me quedo hasta que me echen”, concluyó.

