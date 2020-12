Santiago Montoya es nuevo jugador de Atlético Bucaramanga

Atlético Bucaramanga anunció este miércoles varios de los refuerzos con los que contará para la próxima temporada. Uno de los más sonoros es el de Santiago Montoya, exjugador de Millonarios.

#BienvenidoAlLeopardo



Santiago Montoya Muñoz se alista para este 2021.



¡Éxitos con la camiseta auriverde!#MiEquipoDelAlma 💛💚 pic.twitter.com/YFmTKy6bqO — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) December 30, 2020

El mediocampista de 29 años ya se había despedido horas antes de la afición del equipo embajador, con el que estuvo durante tres temporadas, pero se desconocía su destino.

“Llegué a Millonarios con una gran ilusión, con muchas ganas de escribir mi nombre en la historia de esta gran institución, pero como en la vida no todo sale como nosotros queremos, tuve momentos muy difíciles que me impidieron cumplir muchas de las metas que me propuse al llegar aquí”, escribió la nueva flamante incorporación del equipo auriverde.

Montoya se une al equipo leopardo que también reveló el arribo de los jugadores Andrés Felipe Correa, Juan Camilo Chaverra, José Cuenú y Juan Pablo Zuluaga.

El futbolista paisa buscará revancha en tierras bumanguesas y retomar el nivel que en el pasado lo llevo a jugar en ligas como la de Argentina, Brasil y Portugal.