Sanvicente aseguró tener "la decisión tomada" sobre su futuro con la ‘vinotinto’

"La decisión la tengo ya tomada, pero tengo que hablar con el presidente de la Federación. Le he puesto el pecho, he buscado la forma pero no me han acompañado los resultados. Estamos de últimos, esa es la realidad", aseveró en rueda de prensa.

Publicidad

El técnico venezolano comentó que en los próximos días se reunirá con el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Laureano González para conversar.

El entrenador de la ‘vinotinto’ evitó hablar de renuncia y dijo que siempre va "a trabajar con las mismas ganas esté donde esté".

Publicidad

Sobre el desempeño de su equipo hoy ante la Roja, el técnico consideró clave haber perdido al volante Arquímedes Figuera en el primer tiempo por lesión.

Publicidad

"Simplemente hoy hubo un antes y un después con la salida de Figuera que estaba haciendo un buen partido y no encontramos la vuelta".

"Por mi cabeza no pasaba algo así como terminamos, pero estoy contento con todos los muchachos que entraron. Hay mucha juventud y a lo mejor van a pagar la novatada", agregó.

Publicidad

Sanvicente también se quejó de que el árbitro peruano Diego Haro solo mostrara la tarjeta amarilla a Francisco Silva por derribar a Josef Martínez al borde del área. "Para mí tenía que haber expulsión", reclamó.

Publicidad

No obstante, el seleccionador venezolano reconoció que el desempeño de su rival fue mejor.

"Chile es una selección con mucho oficio. Aprovechó la pérdida de pelota, la desconcentración de nuestros jugadores y se lleva una clara victoria", comentó.

Publicidad

Cuestionado sobre el hecho de que la selección venezolana no jugara hoy en casa con su habitual camiseta vinotinto, Sanvicente alegó que la compleja situación económica que vive Venezuela tuvo incidencia.

Publicidad

"Habrá que preguntarle a los dirigentes. En casa hay que jugar con la franela vinotinto, pero con toda la situación que estamos viviendo creo que no tenemos la camiseta de local", remató.