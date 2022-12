“Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa y hoy no fueron nunca al VAR”: Messi

Pese a la derrota por 2-0 frente a Brasil en las semifinales de la Copa América-2019 este martes y sumar otro torneo más sin ganar un título con su país, Lionel Messi reiteró que seguirá "ayudando" a la selección argentina.

"Si tengo que ayudar desde algún lado, lo voy a hacer. Me sentí muy bien con este grupo", declaró el astro tras el partido en el Mineirao, en Belo Horizonte.

"Viene una camada buena, importante, que demostró que ama a la selección y que quiere estar. Hay futuro y una base muy grande a la que hay que darle tiempo. Tienen que respetarlos", reclamó a los periodistas.

"Estos chicos hicieron un sacrificio enorme. Merecen respeto. Argentina tiene material para seguir creciendo", insistió 'La Pulga'.

Sobre el partido contra Brasil, Messi destacó: "Más allá del resultado, hoy demostramos estar a la altura" de un Superclásico.

"Creo que hicimos un gran partido. Hicimos un esfuerzo muy grande y ellos no fueron superiores a nosotros", agregó.

El delantero del Barcelona lamentó también la falta de eficacia en ataque: "Nosotros lo intentamos siempre, ellos no nos generaban. Pegamos dos tiros en el palo, no pudimos concretar las que tuvimos".

Y por último, se quejó de la actuación del árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano: "Pienso que hubo dos penales que no fueron cobrados".

"Hubo jugadas claras que nunca fueron a ver al VAR", agregó, en referencia a un posible penal de Arthur sobre Otamendi y a la jugada del segundo gol, anotado por Roberto Firmino en una jugada en la que los argentinos reclamaron una falta al 'Kun' Agüero en el inicio de la acción.

Un poco más tarde, en declaraciones al canal ESPN, Messi siguió criticando al colegiado: "Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa y hoy no fueron nunca al VAR. (...)Son jugadas que te van sacando del partido porque ves que el árbitro no está siendo justo".

"El árbitro me decía que esté tranquilo, pero nos faltó el respeto con las cosas que hizo (...) No miró de la misma manera para los dos lados. Todos los balones divididos, los roces iban para ellos. A la mínima nos sacaba tarjeta. A ellos no (...) La Conmebol tiene que hacer algo, el árbitro inclinó la cancha", insistió.

#CopaAmerica ¡MESSI COMO NUNCA! El capitán de la Selección argentina se quejó por la actuación del árbitro y por la NO utilización del VAR. ¿Coincidís? pic.twitter.com/wBLNivNzSf — SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2019

