Se conoce sanción a Cepellini por polémico caso con Cetré

Por medio de un comunicado oficial, la Dimayor dio a conocer la sanción al futbolista uruguayo Pablo Cepellini por su polémico gesto a Edwuin Cetré, acción en donde, aparentemente, muestra que el colombiano tiene un mal olor de boca.

La sanción es de 552.080 pesos y dos fechas de suspensión.

Publicidad

“Sancionado con quinientos cincuenta y dos mil ochenta pesos de multa y dos fechas de suspensión por emplear gestos ofensivos y groseros en contra de un adversario en el partido disputado contra el Club Deportivo Popular Junior FC. S.A. por la cuarta fecha de cuadrangulares de la Liga Aguila II 2019”, señala el comunicado.

Vea aquí: “No tiene nada que ver el mal aliento con el color de piel”: Pablo Cepellini

En su momento, Cepellini, en entrevista con Golcaracol.com reveló detalles del incidente.

“Comenzó con una falta que le hago a Cetré y después él me mira y me dice: ‘¿qué te pasa, güevón?’, entonces me acerqué a él y tenía un poco de mal aliento, capaz que estuve mal en hacer el gesto, pero he leído un montón de cosas y creo que hay que saber el concepto de racismo, estamos en el siglo XXI. Me parece que no tiene nada que ver el mal aliento con el color de piel. Si me pasa con una persona de tono blanco, habría sido igual, entonces no entiendo por qué dijeron eso y me molestó mucho”, dijo Cepellini.

Publicidad

Esté en la jugada con todas las noticias deportivas que suceden en Colombia y el mundo. Resultados del fútbol colombiano e internacional, ciclismo, atletismo, fichajes y mucho más contenido con el equipo deportivo de BLU Radio.