¿Se imagina la dupla? Higuita se ofrece como asistente de Asprilla en la Selección

Faustino Asprilla, en entrevista con el programa La Red de Caracol TV, hace unos días aseguró que está dispuesto a dirigir la Selección Colombia y que cuenta con la experiencia para asumir el reto.



Pues, otro de los grandes jugadores de la 'Tricolor' en los años 90, se postuló para ser el asistente técnico del Tino en caso de llegar al banco del combinado nacional. Se trata del exarquero René Higuita, que así lo hizo saber desde su cuenta de Twitter.

Al propio Asprilla le gustó la idea y dio el aval también en su red social.



De una mi parcero, va pa' esa!!! https://t.co/S5ubUC6zRW — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) September 13, 2018

No se sabe si son postulaciones serias o a modo jocoso, lo cierto es que Colombia permanece sin técnico luego de la salida de José Pékerman hace unos días, y aún no hay claridad sobre los candidatos que contempla la Federación.



Asprilla manifestó recientemente que, si fui capaz de jugar con esa camiseta, también sería capaz de dirigirla.



“Apenas me llamen estoy ahí, soy el primero en llegar”, dijo en su momento.