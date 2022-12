¡Se viste de azul! Millonarios oficializa a Alberto Gamero como su nuevo entrenador

Millonarios, a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, oficializó a Alberto Gamero como su nuevo entrenador para la temporada 2020, en la que disputará la Liga Águila y la Copa Sudamericana.

“¡Bienvenido a casa, profe Alberto Gamero!”, fue el mensaje con el que el cuadro ‘embajador’ dio la bienvenida al extimonel del Deportes Tolima.

Publicidad

Le puede interesar: ¡Que ruede la pelota! Así se jugará la Copa América Argentina-Colombia 2020

Alberto Gamero ya vistió los colores de Millonarios, pero como jugador, entre 1988 y 1991. El ahora DT fue campeón de la estrella 13 de los ‘embajadores’ en la liga de 1988.

“Siempre lo he dicho, me trataron muy bien. Es duro este momento, pero uno tiene metas y otras cosas que influyen. Yo estoy seguro que me darían lo que yo quisiera para quedarme, pero no se trata de eso, yo no quería más ofrecimientos”, dijo, explicando que su decisión estuvo totalmente basada en volver a tener cercanía con su familia.

“Las puertas las quiero dejar abiertas, porque aquí viví feliz, mi familia estuvo feliz aquí”, agregó.

Publicidad

El mismo Gamero aseguró que su sueño era dirigir a Millonarios, club del que es hincha y con el que quedó campeón, además, sabiendo que el club bogotano le daba la oportunidad de estar cerca de su familia.

“Quería esta gran oportunidad de ir a un equipo como Millonarios, fui jugador y soy hincha. Tengo la posibilidad de estar en Bogotá, es lo que más me motiva, estar con mi familia y con mis nietos”, afirmó.

Publicidad

Esté en la jugada con todas las noticias deportivas que suceden en Colombia y el mundo. Resultados del fútbol colombiano e internacional, ciclismo, atletismo, fichajes y mucho más contenido con el equipo deportivo de BLU Radio.