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¿Sebastián Villa vuelve a Boca? Polémica por el regreso del colombiano al club

Sebastián Villa regresaría a Boca Juniors y su vuelta ya genera críticas en Argentina. Conozca los detalles de la polémica.

Sebastián Villa
Sebastián Villa
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de jul, 2026

Sebastián Villa volverá a vestir la camiseta de Boca Juniors. La reincorporación del delantero colombiano volvió a abrir un intenso debate entre aficionados, periodistas y seguidores del club argentino.

La decisión marca una nueva etapa para el atacante, quien regresa al conjunto 'xeneize' tras su paso exitoso por Independiente Rivadavia.

¿Por qué el regreso de Villa genera polémica?

La vuelta del colombiano ha sido interpretada por distintos sectores como una decisión que reabre el debate sobre los criterios institucionales del club.

Aunque Boca Juniors no ha publicado un comunicado con los detalles de esta nueva etapa, el regreso del atacante ha puesto nuevamente bajo la lupa las decisiones de la dirigencia y la manera en que afronta asuntos relacionados con la violencia de género.

Las reacciones en redes sociales también evidenciaron opiniones divididas entre quienes respaldan el aporte deportivo del jugador y quienes cuestionan su regreso.

¿Cómo fue la salida de Sebastián Villa de Boca Juniors?

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El anterior ciclo de Villa en Boca estuvo acompañado de importantes logros deportivos, pero también de controversias que marcaron su salida de la institución y posterior paso por el fútbol del exterior.

Precisamente ese contexto hacía que un eventual regreso fuera considerado poco probable por buena parte del entorno del club.

Ahora, su reincorporación vuelve a colocar a Boca Juniors en el centro de la discusión deportiva en Argentina, mientras el equipo prepara sus próximos compromisos y la dirigencia enfrenta las reacciones que ha provocado esta decisión.

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