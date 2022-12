Selección Colombia no jugará amistosos en noviembre

El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol anunció que no realizará partidos amistosos en la fecha FIFA de noviembre.



Dentro de las razones que enumeró en un comunicado aseguró que algunos de los posibles convocados están actuando en fases definitivas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Asimismo, el comunicado señaló que loscompromisos amistosos se jugarían en las mismas fechas en que se disputarán las rondas finales de la Liga Aguila II – 2018.

Además, también expresaron que se tuvo en cuenta que algunos jugadores que militan en Europa están en procesos de recuperación física.



Finalmente, consideraron que los rivales ofrecidos no cumplían con las expectativas deportivas de la Selección Colombia.



En relación al nombramiento del director técnico para la Selección, el comité ejecutivo dice que sigue trabajando “arduamente y analizando posibles candidatos para ocupar el cargo”.



Por otro lado, la Federación confirmó que se realizará un nuevo microciclo de entrenamientos a partir del lunes 5 de noviembre con la Sub-20. Y se aprobó la realización de 2 partidos amistosos ante Brasil, en ese país, de la siguiente manera:



Brasil vs. Colombia -Fecha: 15 de noviembre de 2018



Estadio: Independencia (Raimundo Sampaio)



Brasil vs. Colombia Fecha: 20 de noviembre de 2018



Estadio: Olímpico Pedro Ludovico Teixeira