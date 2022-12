Si Egan no se siente bien, no irá a hacer el oso: Carlos Mario Jaramillo

Este lunes se conoció la salida oficial de Egan Bernal de la lista de convocados en la Selección Colombia Manzana Postobon para afrontar el Mundial de Ciclismo de Ruta en Yorkshire, Inglaterra.

El entrenador del equipo nacional, Carlos Mario Jaramillo, habló en Blog Deportivo sobre la decisión del campeón del Tour de Francia de no ir a la cita mundialista más importante del ciclismo por naciones en el mundo.

Egan Bernal pidió salir de la lista de convocados y optó por cederle su puesto a Carlos ‘Bananito’ Betancur, quien se confirmó horas después.

“Después de lo que Egan hizo en el Tour y con la edad que tiene, como domina el grupo de pelotón, las carreras y demás, es una salida dura, porque es un líder que tiene el grupo”, dijo Jaramillo.

Sin embargo, destacó la decisión de Bernal, teniendo en cuenta que el campeón del Tour prefirió darle su cupo a otro colombiano que diera todo en el Mundial.

“Egan estaba en duda, dijo que no se sentía bien, que prefería dar un paso al costado. Estuvo siempre en contacto hablando con la Federación, es un corredor que, si no se siente bien, no irá a hacer el oso o retirarse rápido. Hay que entenderlo”, comentó.

