“Si rechazaste al equipo, no creo que debas volver”: DT de Suecia a Zlatan

El técnico de la selección sueca, Janne Anderson, dejó claro que Zlatan Ibrahimovic no está en los planes para Rusia 2018.

El delantero Zlatan Ibrahimovic en días pasados aseguró que quería ir a Rusia y que, si su selección lo llamaba, estará completamente dispuesto.

Ahora quien se pronunció sobre las palabras del delantero fue el técnico del seleccionado sueco, Janne Anderson. En declaraciones con el medio TyC Sports aseguró que no contará con Zlatan para la Copa del Mundo.

"No me ha llamado, pero definitivamente no está incluido en los plantes para la Copa del Mundo”, dijo.

Según Anderson, el jugador rechazó a Suecia cuando quedó eliminada de la Eurocopa en 2016 y no merece hacer parte del grupo de convocados. Además, afirmó que “Zlatan Ibrahimovic le dijo no a la selección" y lo él respetó: "Si rechazaste al equipo, no creo que debas volver”.

“Respeto lo que él mismo dijo, pero solo estarán en la Copa del Mundo los que dijeron que sí. No me ha llamado pero definitivamente no estará incluido en la lista para el Mundial”, finalizó.

Las palabras del entrenador se sumaron a las pasadas declaraciones de uno de los guardameta del equipo sueco en entrevista con AFP, pues dijo "como equipo, jugamos como colectivo, todos juntos, y Zlatan es individualista, como jugador y como persona. Es el entrenador quien decidirá, pero nos clasificamos sin Zlatan”.

Suecia compartirá el grupo F en Rusia 2018 junto a Alemania, México y Corea del Sur.