En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Aprueban primera píldora para perder peso: se venderá desde enero de 2026

Aprueban primera píldora para perder peso: se venderá desde enero de 2026

Según la OMS, estos fármacos podrían convertirse en una herramienta relevante para enfrentar la obesidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad