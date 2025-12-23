Aprueban primera píldora para perder peso: se venderá desde enero de 2026

La regulación de tratamientos contra la obesidad en el mundo sumó un nuevo capítulo esta semana, en medio del crecimiento sostenido de los fármacos que actúan sobre el apetito y el metabolismo.

En los últimos años, este tipo de medicamentos ha transformado el manejo del sobrepeso, primero con inyecciones y ahora con alternativas orales que buscan ampliar el acceso de los pacientes.



¿Cuál es la píldora para perder peso?

La farmacéutica danesa Novo Nordisk informó que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó que Wegovy, uno de sus medicamentos más conocidos contra la obesidad, pueda administrarse en forma de píldora para la pérdida de peso.

Hasta ahora, este tratamiento se suministraba mediante inyecciones. Con la decisión del regulador estadounidense, el fármaco podrá ofrecerse como una pastilla de toma diaria, lo que representa un cambio en la forma de administración del medicamento.

Wegovy, tratamiento para la obesidad Foto. AFP

A quiénes estará dirigido el tratamiento

Según precisó la compañía, el comprimido de Wegovy estará indicado para:



Adultos con obesidad.

Personas con sobrepeso que presenten al menos una comorbilidad asociada, como enfermedades cardiovasculares.

El uso del medicamento estará enfocado tanto en la pérdida de peso como en su mantenimiento, de acuerdo con lo autorizado por la FDA.



Qué dicen desde Novo Nordisk sobre la aprobación

Tras el anuncio, Mike Doustdar, presidente y director ejecutivo de Novo Nordisk, señaló en un comunicado que la aprobación permitirá ofrecer una alternativa más práctica frente a la versión inyectable.



“Con la aprobación de hoy de la píldora de Wegovy, los pacientes contarán con una práctica pastilla de una toma diaria que puede ayudarles a perder tanto peso como la inyección original de Wegovy”, afirmó el directivo.

Wegovy hace parte de una nueva generación de fármacos conocidos como agonistas del receptor GLP-1, que en la última década comenzaron a utilizarse para tratar la diabetes y, posteriormente, para facilitar la pérdida de peso.

Tratamiento para la obesidad - referencia Foto: Unsplash

Medicamentos como Ozempic, Wegovy o Mounjaro ganaron popularidad por su efecto supresor del apetito y su impacto en el control del peso corporal, convirtiéndose en una opción ampliamente utilizada en Estados Unidos.

La decisión de la FDA fue celebrada por la Obesity Care Advocacy Network, una red estadounidense que defiende los derechos de las personas con obesidad, enfermedad que afecta a cerca del 40 % de los adultos en Estados Unidos.

En un comunicado enviado a la AFP, la organización indicó que la píldora representa una nueva alternativa para pacientes que no desean iniciar terapias inyectables y que podría facilitar el acceso a estos tratamientos.



Precio y fecha prevista de comercialización

Novo Nordisk recordó que en noviembre firmó un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para ofrecer la versión oral del tratamiento a partir de 150 dólares mensuales, un valor inferior al de las presentaciones inyectables.

Actualmente, medicamentos como Ozempic o Zepbound pueden superar los 1.000 dólares al mes en el mercado estadounidense, lo que limita su acceso para muchos pacientes.

La farmacéutica aclaró que aún no ha definido el precio final, pero confirmó que planea comercializar la píldora en Estados Unidos desde enero de 2026.

A comienzos de diciembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) respaldó el uso de los medicamentos GLP-1 para el manejo del sobrepeso y la diabetes.

El organismo señaló que estos fármacos podrían convertirse en una herramienta relevante para enfrentar la obesidad, una condición que afecta a más de mil millones de personas en el mundo.