Si yo fuera James, mando a Zidane a comer m**: Tino Asprilla

En medio del regreso de LaLiga, la ausencia de James Rodríguez en el partido del Real Madrid frente al Eibar, teniendo en cuenta que los clubes ahora tienen cinco cambios para los encuentros.

Pese a que el técnico Zinedine Zidane realizó cinco cambios en el compromiso, dos obligados por lesión, no le dio minutos al mediocampista colombiano James Rodríguez, que sigue relegado en el conjunto merengue esperando su oportunidad.

Sobre la situación, Faustino Asprilla, exgoleador de la Selección Colombia, hizo un duro análisis sobre la actualidad de James en la Casa Blanca.

“No me parece que James sea responsable, se entrena todos los días igual que todos. No me digan que el goleador de una Copa del Mundo esté por debajo de Mariano, hay que respetar. James porque tiene una paciencia… Yo lo mando a comer mierda”, dijo el Tino.

