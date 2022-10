Siempre queremos ganar los grandes clásicos: Tulio Gómez, presidente de América

Este domingo se reeditará en el estadio El Campín de Bogotá una nueva versión del clásico entre Millonarios y América de Cali, por la séptima fecha de la Liga Águila.

El presidente de América de Cali, Tulio Gómez, indicó que “siempre los partidos que juguemos contra Nacional o contra Millonarios son grandes clásicos y todos los queremos ganar y vamos a ganar este domingo, Dios mediante”.

Sobre la habilitación de hinchada visitante para el domingo, Gómez dijo que la medida es muy buena pues ve con buenos ojos “que puedan compartir las dos hinchadas. En Cali no lo podemos hacer aún, pero estamos trabajando para que las hinchadas hagan actos de no violencia, de no agresión, como lo hacíamos años atrás, que era camaradería y respeto”.