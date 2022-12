Solo Ochoa podía hacer campeón a América porque lo tenía en el corazón: Sangiovanni

En conversación con Blog Deportivo, el expresidente del América de Cali José ‘Pepino’ Sangiovanni recordó la carrera del médico Gabriel Ochoa Uribe en el equipo ‘escarlata’, sobre todo la famosa maldición de Garabito que pesaba sobre el club.

"Que hagan del América lo que quieran, pero juro por mi Dios que nunca serán campeones”, fueron las palabras de Benjamín Urrea ‘Garabato’, cuando en 1948 prometió que la ‘Mechita’ nunca ganaría un trofeo.

“Siempre pensé que el médico Ochoa era un excelente técnico y sabía cómo conducir los grupos en un equipo. Decidí ir detrás de él porque pensé que el único que podía dar título al América de Cali era él”, contó ‘Pepino’.

Fue una realidad. El médico Gabriel Ochoa Uribe fue el técnico que levantó el primer trofeo del América. No obstante, confesó Sangiovanni, nunca tuvo contrato como entrenador con el cuadro vallecaucano, porque la palabra era más importante.

“Nunca firmamos un contrato, todos los días decíamos que el hecho de vernos y saludarnos era suficiente. Estuvo años entregándose totalmente”, contó el expresidente.

Ochoa Uribe llegó al América en 1979 y lo llevó a ser campeón ese mismo año y en otros siete torneos.

“Le dije cuando me atendió en Bogotá que yo pensaba que el único que podía hacer campeón al América era él, porque lo tenía en el corazón por el hecho de haber sido jugador cuando tenía 25 años. Eso lo emocionó y fue pensando hasta que me llamó a los tres días y me dijo “si usted es el presidente del América yo soy el técnico, de lo contrario no””, contó.

‘Pepino’ Sangiovanni recordó al médico Ochoa como un estratega que le entregó lo mejor al América.

“Recuerdo la disciplina que tenía con su grupo de jugadores, la exigencia, entrega total para meterse en el juego que tenía que ser”, relató.

