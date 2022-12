“Son la lacra del fútbol”: Maradona arremete contra Conmebol por llevar final a Europa

El astro argentino Diego Armando Maradona criticó con severidad a los dirigentes de la Conmebol por haber decidido que la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se juegue el 9 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

"Quiero decirle a Alejandro Domínguez qué carajo tengo que ver yo si mi familia quiere ir a ver un partido de Boca-River y tengo que llevarla a Madrid. ¿Qué? ¿Somos todos (el presidente argentino Mauricio) Macri?", dijo Maradona en declaraciones a Radio La Red.

Maradona habló este jueves en Culiacán, México, a escasas horas de dirigir a los Dorados de Sinaloa en el partido de ida de la final de la Liga de Ascenso (segunda división) del fútbol mexicano.

Antes, la Conmebol anunció su decisión de llevar el partido de vuelta de la final de la Libertadores a la capital española.

El sábado anterior, el partido fue suspendido por la agresión de los hinchas de River Plate al autobús que trasladaba al estadio a los jugadores de Boca Juniors.

El Diego criticó la decisión de mover la final y sugirió hacerla en una cancha neutral de Argentina.

"Poné seguridad y hacelo en la cancha de Vélez", dijo Maradona, quien definió a los dirigentes de la Conmebol como "la lacra del fútbol".

También cuestionó a los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"¿Sabés lo que cuesta eso (llevar la final a España)? Después dicen que no hay plata para pagarle a (Gerardo) Martino, que no le pagaron a (Edgardo) Bauza", criticó.

Maradona remató al cuestionar la capacidad de los dirigentes del balompié sudamericano, especialmente la del presidente de Conmebol Alejandro Domínguez y la de Claudio Tapia, presidente de la AFA.

"No están capacitados para el cargo. No me jodas que Domínguez va a hablar del fútbol del mundo. No me digas que el 'Chiqui Tapia', que tiene más papada que el gordo (Jorge) Porcel, va a hablar del fútbol", dijo.