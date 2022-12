Su ausencia es una falta notable: Nairo lamenta el retiro de Valverde del Tour

El ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar), que entró con el pelotón este domingo en una segunda etapa del Tour de Francia que ganó al esprint el alemán Marcel Kittel, reconoció que se nota la ausencia del español Alejandro Valverde, que tuvo que abandonar el sábado por una caída.



Valverde, que sufrió dos fracturas entre otras heridas, estaba llamado a ser el gran ayudante de Quintana para que el colombiano pueda conquistar su primer Tour de Francia. Con su inesperado abandono, el equipo Movistar se ve obligado a cambiar de estrategia para las tres semanas de carrera.



"Se siente el hueco de Alejandro, su ausencia es una falta notable. No nos queda otra que seguir mirando hacia adelante. Hoy ya nos hemos ido acomodando en carrera y por fortuna la mayoría de mis compañeros y yo hemos pasado el día sin problemas. Es de lo que se trata la primera semana: de ir salvando cada jornada", explicó Quintana, citado por su formación en un comunicado, tras la segunda etapa, en la que no hubo diferencias entre los principales favoritos en la lucha por la general.



Quintana está a 48 segundos del líder, el británico Geraint Thomas (Sky), y a 36 segundos del primer gran nombre en la general, el también británico del Sky Chris Froome, que fue el mejor entre los grandes nombres en la contrarreloj de apertura de Düsseldorf.



El Movistar sufrió este domingo un susto cuando el costarricense Andrey Amador sufrió una caída, junto a otros corredores, a falta de treinta kilómetros para la meta de Lieja. El corredor tico sufrió un fuerte golpe en un costado y heridas en un codo y una rodilla, pero pudo continuar y su permanencia en la carrera no peligra por este percance, se apresuró a aclarar la formación azul.



"Sabemos que el Tour es así, que puede haber también caídas como la de Andrey y que hay que tener mucha atención. Ojalá estos días vengan más secos que mojados, por la seguridad de todos. Mañana en el esprint toca llegar muy atentos para evitar perder tiempo. En una carrera así no te puedes descuidar en ningún momento", recordó Quintana.