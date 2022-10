‘Superman’ López reveló detalles de lo sucedido con aerolínea que dañó su trofeo

“La verdad que me da mucha tristeza tener que contar esto porque es un trofeo muy bonito, creo que se ganó con mucho esfuerzo, fue la Vuelta a Suiza quizás más dura de toda la historia porque hubo mucha lluvia y frio”, aclaró López.

A raíz del lamentable episodio ocurrido en el vuelo de la aerolínea Iberia de vuelta a Colombia, el ciclista explicó las razones de lo sucedido.

“Mandé el trofeo para Italia con uno de los directores del equipo, en un principio hice una reclamación y me dijeron que en 24 horas se ponían en contacto conmigo, esperé más de una semana y no recibí ningún contacto.", afirmó.

‘Superman’ afirmó que posteriormente insistió en una respuesta la cual se hizo efectiva, pero la aerolínea no dio ningún tipo de justificación ni responsabilidad en el caso.

“Me dijeron que no me podían responder, puesto que no había aclarado que eso era mío para que ellos respondieran, en Italia dicen que si yo hice el check – in allá el problema es de Colombia cuando sacaron el equipaje y acá dicen que el problema es de Italia por hacer el abordaje, entonces no es justo,” declaró.

Finalmente, el deportista sentenció que espera estar recuperado de su lesión para el mes de mayo para disputar los torneos de la Vuelta a California y el Tour de Suiza.