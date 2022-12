Tatiana Calderón completa con éxito su primer día de pruebas en Fiorano

Sin palabras! Increíble manejar el C32 en Fiorano🙌🏻 265Km ✅ mañana más!👊🏼 Gracias por el gran trabajo @SauberF1Team 😁🇮🇹No words it’s just incredible to drive the C32 around Fiorano 🙌🏻 265Km ✅ and more to come tomorrow👊🏼 thanks @SauberF1Team for an amazing day! 😁🇮🇹 pic.twitter.com/oP9nMxUJmN