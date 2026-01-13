En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
Trancón en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Contraloría alerta por $4,84 billones en fiducias sin ejecutar que impactan la inversión social

Contraloría alerta por $4,84 billones en fiducias sin ejecutar que impactan la inversión social

El análisis de la Contraloría subraya el impacto negativo sobre el Gasto Público Social y la calidad de vida de los ciudadanos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad