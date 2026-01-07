En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Movilización Gobierno
Tragedia Buenaventura

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Contraloría alerta baja ejecución de FonIgualdad pese a recibir $1,9 billones de presupuesto

Contraloría alerta baja ejecución de FonIgualdad pese a recibir $1,9 billones de presupuesto

Según la alerta, en gastos de inversión se evidenció que solo 12 de 25 programas no presentan ejecución.

Publicidad

Publicidad

Publicidad