Contraloría alerta baja ejecución de FonIgualdad pese a recibir $1,9 billones de presupuesto

La Contraloría General de la República emitió una alerta tras adelantar la primera auditoría de cumplimiento al Patrimonio Autónomo Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, FonIgualdad, correspondiente a la vigencia 2024.

El organismo de control advirtió una baja ejecución presupuestal, a pesar de que el Fondo recibió recursos por 1.9 billones de pesos del Ministerio de Igualdad y Equidad para su funcionamiento y la implementación de programas sociales.

De acuerdo con el informe, del total apropiado para la vigencia auditada, FonIgualdad solo estableció compromisos contractuales por el 25 % del presupuesto, obligó recursos por el 13 % y realizó pagos efectivos por apenas el 3,08 % del valor total destinado.

Para la Contraloría, estas cifras evidencian una gestión fiscal deficiente que limita el impacto real de los recursos públicos asignados para reducir las brechas de desigualdad en el país.



La auditoría también identificó que 12 de los 25 programas contemplados para 2024 no registraron ejecución alguna. Entre los programas con mayor nivel de ejecución se encuentran Jóvenes en Paz, con un 87 %, y el Programa Nacional del Cuidado, con un 85 %.

Sin embargo, el ente de control señaló que, en términos generales, solo se utilizaron recursos para atender el 25 % de los programas dirigidos a superar las brechas poblacionales existentes en el territorio nacional.

Según la Contraloría, esta situación afecta de manera directa a poblaciones consideradas prioritarias dentro del diseño de FonIgualdad, como mujeres, personas con discapacidad, comunidades étnicas y campesinos, quienes constituyen el núcleo de beneficiarios de los programas sociales financiados con estos recursos.

El informe advierte que la falta de ejecución limita el alcance de las políticas públicas orientadas a la transformación social y territorial.

Frente a los hallazgos, FonIgualdad explicó que, al tratarse de un patrimonio autónomo constituido mediante un contrato de fiducia mercantil entre el Ministerio de Igualdad y Equidad y una sociedad fiduciaria pública, no le aplica el principio de anualidad presupuestal.

Por esta razón, señaló que el presupuesto asignado para la vigencia fiscal 2023 fue ejecutado durante el año 2024.

En relación con los gastos de funcionamiento, la entidad reportó una ejecución del 98 %, con compromisos por 13.040 millones de pesos.

No obstante, en materia de inversión, la Contraloría reiteró que más de la mitad de los programas no presentaron ejecución durante la vigencia auditada.

El análisis contractual también arrojó observaciones. La Contraloría determinó deficiencias de planeación en el convenio del Programa Jóvenes en Paz, suscrito con la Unión Temporal Territorio y Paz (UTTP) por 175.311 millones de pesos, al evidenciarse una baja ejecución del objeto contractual.

Para el organismo de control, estos hallazgos confirman que la gestión realizada en 2024 no permitió que los recursos asignados a FonIgualdad cumplieran plenamente su objetivo de cerrar brechas de inequidad poblacional y territorial.