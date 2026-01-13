Fuerte trancón en el noroccidente de Bogotá por accidente entre moto y camión

Temprano en la mañana de este martes, 13 de enero, se registró un accidente de tránsito entre un camión y un motociclista sobre la Av. Suba con calle 136 (noroccidente de Bogotá), sentido norte-sur, lo que produjo el cierre de una calzada del carril.

De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho ocurrió hacia las primeras horas de la mañana y obligó al cierre de una de las calzadas de la avenida Suba, lo que redujo la capacidad vial y provocó un fuerte trancón para quienes se desplazaban desde el norte hacia el sur de la ciudad.

#GestiónDelTráfico



[06:29 a.m.] #MovilidadAhora | 👮Grupo Guía desvía y gestiona el tráfico en la Av. Suba con calle 136, en sentido Norte - Sur, debido a siniestro vial con fatalidad.



🔴Ruta alterna: Av. Cali al Sur. https://t.co/y2AQKZCbqV pic.twitter.com/IxYqtEqO5M — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 13, 2026

La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que el accidente fue catalogado como un siniestro vial con fatalidad. A través de sus canales oficiales, la entidad informó que en el punto se hizo presencia de agentes de tránsito y personal de emergencia, incluida una ambulancia, para atender la situación y adelantar los procedimientos correspondientes.

“Grupo Guía desvía y gestiona el tráfico en la Av. Suba con calle 136, en sentido Norte – Sur, debido a siniestro vial con fatalidad”, señaló la Secretaría de Movilidad en su reporte de las 5:52 de la mañana.



La entidad también indicó que, como medida para mitigar la congestión, se implementaron desvíos controlados en el sector.

Como ruta alterna, las autoridades recomendaron a los conductores tomar la avenida Cali hacia el sur, mientras se realizan las labores de atención del accidente y el levantamiento correspondiente por parte de las autoridades competentes.

La Secretaría de Movilidad hizo un llamado a los ciudadanos para que consulten el estado de las vías antes de desplazarse, atiendan las indicaciones de los agentes de tránsito y, de ser posible, utilicen rutas alternas.

Publicidad

Hasta el momento, no se han entregado detalles adicionales sobre las circunstancias exactas del accidente ni sobre la identidad de las personas involucradas.