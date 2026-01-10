Policía busca a ladrones que persiguieron a su víctima para robar sus pertenencias en Bogotá

Un violento intento de atraco a mano armada se registró en el barrio La Ponderosa, en la localidad de Puente Aranda, al occidente de Bogotá, cuando varios delincuentes persiguieron a un hombre tras percatarse de que había retirado dinero de una entidad bancaria.

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, el hecho quedó captado en videos grabados por vecinos del sector. En las imágenes se observa el momento en que sujetos armados abordan a un ciudadano que se movilizaba en una motocicleta. Al parecer, la víctima había retirado dinero minutos antes, por lo que fue seguida hasta su lugar de residencia.

Las grabaciones muestran cuando cuatro hombres, que se desplazaban en dos motocicletas, interceptaron al ciudadano. Dos de ellos lo arrojaron al suelo junto con su motocicleta e intentaron despojarlo de sus pertenencias. A la par, uno de los delincuentes le apuntó a la cabeza. La situación generó alarma entre los residentes, quienes comenzaron a gritar y alertar sobre lo ocurrido.

Ante la reacción de la comunidad, los delincuentes emprendieron la huida. Durante su escape, uno de los sujetos llegó a apuntar con un arma de fuego a varios vecinos que presenciaban el intento de robo.

“La Policía Nacional dispuso un componente de investigación que adelanta labores de policía judicial, recolectando videos, cámaras de seguridad y material probatorio para lograr la ubicación y captura de los responsables”, señaló el mayor Jorge Luna, subcomandante de la Estación de Policía de Puente Aranda.

Publicidad

Además, las autoridades informaron que, pese a la gravedad del hecho, los delincuentes no lograron hurtar ni el dinero ni las pertenencias de la víctima, y que el ciudadano no resultó lesionado.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier información que permita avanzar en el esclarecimiento de este caso a través de la línea 123.