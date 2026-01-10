En vivo
Policía busca a ladrones que persiguieron a su víctima para robar sus pertenencias en Bogotá

En video quedó registrado el brutal ataque cuando delincuentes le apuntaron en la cabeza con un arma a su víctima que se transportaba en su motocicleta, según las autoridades el ciudadano no registra lesiones.

