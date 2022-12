Tenemos jugadores para conseguir los 6 puntos en la Eliminatoria: Orlando Berrío

Orlando Berrío fue tenido en cuenta por el profesor José Néstor Pékerman dentro de la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos pro Eliminatoria ante Venezuela y Brasil. (Vea también: Pékerman definió los convocados para enfrentar a Venezuela y Brasil ).

“Hay que aprovechar la oportunidad, aportarle lo que siempre hace Orlando Berrío, aportando su grano de arena al grupo”, señaló el jugador que por primera vez en su carrera llega a la Selección Colombia.

Berrío resaltó línea por línea los jugadores llamados por Pékerman y aseguró que existe la calidad necesaria para ir en busca de los 6 puntos que le den tranquilidad a la Selección en su camino a Rusia 2018.

“Me veo muy bien rodeado, ver la selección y saber que tenemos jugadores con muchísima calidad y tenemos los jugadores necesarios para conseguir los 6 puntos que nos van a dejar muy bien ubicados en la tabla de posiciones”, dijo el delantero.

Sobre el papel que puede llegar a desempeñar en la Selección, Berrío aseguró que se puede mover en diferentes posiciones, sin embargo, destacó que se siente muy bien estando en el frente de ataque.

“Me considero un delantero que puede jugar como extremo, segunda punta o media punta, como extremo lo vengo haciendo muy bien y desde que esté en el frente de ataque me siento muy bien, (…) debo demostrar las capacidades por las cuales el profe me llamó y si me da la oportunidad de tener minutos, dar todo de mi para aportarle a la selección que es lo más importante”, agregó.

El futbolista indicó que lo hecho a lo largo de la Copa Libertadores y haber conseguido ese título fue bastante importante en su carrera y cree que a eso se debe su convocatoria a la Selección.