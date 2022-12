Tengo una buena oportunidad: Quintana sobre el Tour de Francia

Nairo Quintana, más motivado y tranquilo que otros años, afronta con ilusión las inminentes etapas de montaña del Tour de Francia, y admite que será el Ineos de Geraint Thomas y Egan Bernal el equipo que marcará la pauta.

"Por suerte llegamos bien a estas alturas del Tour, he perdido menos tiempo que otros años y tengo una buena oportunidad. El Ineos está muy fuerte con Geraint Thomas y Egan Bernal, y no será fácil, pero estoy en condiciones y jugaremos nuestras bazas de la mejor manera para recortar. En el crono a perder lo menos posible", dijo Quintana en el hotel del equipo en Cahuzac sur Vère.

Publicidad

Lea también: Egan Bernal ya es tercero en el Tour de Francia

La crono será de nuevo la pesadilla para Quintana y asume que perderá un tiempo que luego deberá recuperar en los puertos de los Pirineos y Alpes.

"Me siento bien y afrontaré con ganas la crono. Sé que habrá pérdidas, no soy especialista, pero espero que no sea mucho", sostuvo el colombiano.

De momento, de objetivos no se pronunció con claridad Quintana. Aunque este año sus miras son altas, París queda aún muy lejos.

Publicidad

"Para hablar del podio queda mucho. Hay etapas de montaña, el trabajo del equipo está siendo bueno, ayer estuvimos delante hasta el infortunio de Mikel Landa. Saliendo de la crono habrá que plantearse cómo remontar. Creo que, en la montaña, con ayuda de Alejandro Valverde nos entenderemos y sacaremos el objetivo adelante”, dijo Quintana.

En un Tour diferente para el boyacense por la ausencia de Froome, el cambio de entrenador y encontrarse "más tranquilo" que otros años, Quintana tratará de pelear por aquel sueño amarillo que otras veces se le ha escapado.

Publicidad

"Este año se dan otras circunstancias particulares. Otros años no tenía la comodidad que quería por unas cosas u otras. Este año es diferente, hay cambios, hay ganas y equipo, el cuerpo bien. Hace dos años llegué cansado del Giro y no pude estar bien, el Tour se me hizo largo. Ahora con la montaña estoy tranquilo y me siento motivado", indicó el ciclista colombiano.

Quintana precisó que con su nuevo entrenador, el italiano Michele Bartoli, "hemos cambiado cosas y hacemos buenos entrenamientos, estoy contento".

Ante las estrategias que espera a partir de ahora en carrera, Quintana dejó claro que el Ineos de Thomas y Bernal marcarán la pauta.

"Con todo el respeto a Alaphilippe, el equipo que domina y comanda es el Ineos, hay que correr en base a lo que ellos hagan para plantear nuestras estrategias", indicó.

Publicidad

Sobre su futuro, el líder del Movistar afirmó la existencia de ofertas, aunque aún no ha firmado nada y estudia propuestas.

Quintana se encuentra acompañado de su familia, mujer y dos hijos, lo que supone un soporte para importante para su motivación y tranquilidad.

Publicidad

"Siempre he sido de familia. Paso muchos meses fuera de casa con las competiciones. Ahora tengo dos hijos, mi mujer quería venir y no le quería romper su ilusión, me acompañan y me dan alegría, me ayudan a bajar la tensión", finalizó el colombiano.