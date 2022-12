“Teo es un grande y Chará es un ídolo”: Jonathan Álvez, nuevo jugador del Junior

Jonathan Álvez estuvo en El Camerino hablando sobre su incorporación al Junior de Barranquilla, posibilidad que ve como una oportunidad para seguir creciendo en su carrera futbolística.

“Los compañeros me recibieron muy bien. Tuve la oportunidad de hablar con los referentes y, la verdad, me recibieron de la mejor manera. Teo es un grande y Chará es un ídolo”, dijo.

El delantero, quien fue el goleador del Barcelona de Ecuador y marcó seis goles en 10 partidos de la Copa Libertadores, indicó que su principal objetivo será aportarle al conjunto barranquillero. “Trataré de hacer lo mejor para que el Junior logre algo”.

“Hay gente que no me conoce, pero trataré de brindar lo mejor de mi trabajo. Soy un delantero que trato de no dar ni una pelota por perdida y ayudo a mis compañeros a la marca. Cuando hay que hacer los goles estoy ahí”, agregó.

Al final, el futbolista uruguayo, de 29 años, agradeció a la hinchada por el buen recibimiento que le dieron durante su llegada a la capital del Atlántico.

