Tras malos resultados, Maturana deja la dirección técnica del Once Caldas

Francisco Maturana, considerado uno de los entrenadores más importantes de Colombia, dejó la dirección técnica del Once Caldas por decisión unilateral de los directivos, informó este martes el club.



La junta directiva y los accionistas del club blanco decidieron "dar por terminado el contrato de trabajo suscrito con el profesor Francisco Antonio Maturana García a partir de la fecha", indicó en un comunicado el onceno, que no anunció su reemplazo.



Maturana, de 68 años, tomó en junio las riendas de la escuadra 'alba', que ya había dirigido en 1986, tras cinco años de no dirigir.



A falta de una fecha para finalizar la fase regular del Clausura, los 'blancos' ocupan la casilla 18 con 18 puntos en 19 juegos y sin posibilidades de clasificar a cuartos de final.



Por los malos resultados la próxima temporada estarán comprometidos con el descenso.



"Esta sociedad no tiene más que palabras de agradecimiento para el profesor Maturana por sus enseñanzas y conocimientos" y le "auguramos mucho éxito en sus nuevas ocupaciones", agregó la institución.



Maturana fue el artífice de la primera generación dorada de la selección Colombia, a la que condujo a los mundiales de Italia-1990 y Estados Unidos-1994, que incluía hombres como Carlos "Pibe" Valderrama, René Higuita, Faustino Asprilla, Freddy Rincón y Adolfo "Tren" Valencia.



Comúnmente identificado con el estilo del "tiki-taka", "Pacho" también ha dirigido clubes como el Atlético de Madrid y el Real Valladolid, ambos de España, y Colón de Argentina, entre otros.



Además, fue el seleccionador de Perú, Ecuador, Trinidad y Tobago y Costa Rica, con la que ganó la Copa Uncaf en 1999.



Con Colombia ganó en casa la Copa América de 2001, el mayor triunfo de la tricolor a nivel selecciones.