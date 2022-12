Tuve cáncer, pero hace seis años; ya estoy bien: Lucho Herrera

Este fin de semana, se conoció que el ‘Jardinerito de Fusagasugá’, como es conocido Lucho Herrera, campeón de La Vuelta a España en 1987, padeció de cáncer de piel.



En entrevista con BLU Radio, Luis Alberto Herrera, manifestó que fue hace seis años que tuvo esa enfermedad, pero que ya está bien, aunque con los respectivos cuidados.



“Hace como seis, siete años el dermatólogo me encontró unos punticos cancerígenos. Ya estoy alentado. Estoy bien, pero teniendo mucho cuidado con los brazos y la cara”, dijo.



El ciclista agregó que durante tratamiento se sometió a varias cirugías: “Se hacen cicatrizaciones, siguen saliendo. El doctor me retiró la parte afectada y no es más”.



El deportista de 56 años reveló también que la enfermedad llegó como consecuencia de la exposición al sol durante las competencias.



“De pronto no teníamos la precaución de aplicarnos bloqueador porque no había tiempo. A veces sudaba uno mucho o le echaban agua a uno y se caía”, puntualizó.



Finalmente expresó que continúa realizando terapias para evitar que la enfermedad reaparezca.



