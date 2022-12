Un tribunal ordena levantar la fianza a Benzema por el chantaje a Valbuena

El letrado Sylvain Cormier indicó que los jueces consideraron que esa fianza, de unos 40.000 euros, "no tenía fundamento legal", por lo que ordenaron que fuera levantada.



El Tribunal de Apelación de Versalles, en las afueras de París, estudió hoy las peticiones de las defensas de los cinco imputados, entre ellos la de Benzema, de anulación del caso, al considerar que la intervención de la policía pudo incitar a los presuntos chantajistas a cometer el delito.



Una tesis a la que se opone la Fiscalía, que sostiene que la investigación se hizo de forma correcta.



Tras escuchar a las diferentes partes, los jueces emitirán su veredicto sobre la anulación del proceso el próximo 16 de diciembre.



Cormier indicó que se ha sumado a esa petición de las otras defensas aunque su cliente, Benzema, tiene la intención de probar su inocencia.



"Consideramos la retirada de la fianza como una desautorización de la instrucción, que creemos que se ha llevado a cabo de forma desleal en su conjunto", dijo el abogado.



En caso de que se anule el conjunto del proceso, Benzema pasaría a tener el estatus de testigo asistido, una figura a medio camino entre la imputación y el simple testigo.



Los instructores podrían intentar volver a montar el caso, señaló Cormier, quien se mostró convencido de que ya no habría elementos para sustentar la acusación.



La Fiscalía solicitó también que se impute en el caso al exfutbolista Djibrill Cissé, que también habló con Valbuena sobre el chantaje y que en un primer momento había sido exonerado de toda imputación al considerar la jueza instructora que había obrado de buena fe.



Cissé compareció en octubre de 2015 ante los investigadores, tras haber recomendado a Benzema que pagara a sus presuntos chantajistas.



Los defensores de los imputados -además de Benzema otras cuatro personas- consideran que el hecho de que un policía se hiciera pasar por otra persona para identificar a las personas que hacían chantaje a Valbuena con un vídeo sexual anula la instrucción.



Los letrados consideran que ese policía les había impulsado a cometer una infracción y que sin su actuación no se puede saber qué habrían hecho los presuntos chantajistas.



Valbuena recibió una llamada anónima en junio de 2015 en la que unos desconocidos le pedían dinero a cambio de no difundir el vídeo de contenido sexual, que había sido obtenido de uno de sus teléfonos móviles.



El jugador del Lyon denunció los hechos y la policía infiltró a un agente para negociar con los presuntos chantajistas.



Gracias a su actuación se pudo identificar a Mustapha Zouaoui y Axel Angot como los supuestos chantajistas.



Ante la imposibilidad de obtener el dinero, esos dos personajes recurrieron, siempre según la acusación, a Karim Zenati, un amigo de Bezema, al que pidieron que intercediera con el jugador del Real Madrid.



Contactado por su amigo de infancia, el delantero madridista mantuvo una conversación con Valbuena durante una concentración de la selección francesa en Clairefontaine, a las afueras de París, el 5 de octubre de 2015.



Según la acusación, Benzema impulsó en esa conversación a pagar a los chantajistas, algo que el jugador niega, al tiempo que afirma que su único objetivo era ayudar a su amigo Valbuena.



Sus problemas judiciales llevaron a que el futbolista fuera apartado de la selección nacional en diciembre pasado, lo que le privó de la Eurocopa que se disputaba en su país.



La pasada semana, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, aseguró en una entrevista al diario "Le Figaro" que el futbolista podía de nuevo volver a la selección.