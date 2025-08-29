Una de las atletas más famosas del mundo estuvo en Colombia: visitó la calle 82 en Bogotá

Sifan Hassan es, actualmente, una de las atletas más importantes y reconocidas del mundo. Su nombre se hizo mayormente conocido cuando en los Juegos Olímpicos de París de 2024 se colgó la medalla de oro en la modalidad de maratón femenino.

El momento fue aún más especial porque ocurrió en la última ceremonia de entrega de medallas con un estadio completamente lleno y porque, así, ese día, se cerraron los primeros JJOO de la historia con paridad de género.

Tras este hito y otros más, la neerlandesa Hassan, quien tiene 32 años, estuvo de visita en Bogotá. Exactamente, visitó la calle 82 para compartir parte de su experiencia en el mundo del running. Según dijo, es un deporte que está creciendo “en todas partes del mundo y Colombia no es la excepción”.

Esto, días antes de que anunciara algo que sorprendería a muchos de sus rivales. Decidió que correrá el maratón de Sidney, renunciando a los mundiales de Tokio en septiembre; aseguró que no le alcanza el tiempo para recuperarse adecuadamente.

Sifan Hassan visitó Colombia Foto: Nike

"En dos o tres semanas ni siquiera sé si me habré recuperado. Apenas puedes caminar los días posteriores a un maratón así que he tomado una decisión difícil. Nunca he faltado a ningún Mundial, pero realmente quiero participar en el maratón de Sídney porque es el primer gran maratón en Australia”, reveló en conferencia de prensa.

Y es que Sifan Hassan es reconocida mundialmente como la ‘Kipchoge femenina’. No solo es medallista olímpica, sino que ostenta títulos en las maratones de Londres y Chicago, consideradas dos de las carreras más importantes en el mundo.

“Ver a tantas personas apasionadas por correr me inspira y me recuerda por qué este deporte conecta a comunidades en todo el planeta”, comentó durante su encuentro con medios y aficionados en la tienda Nike Rise calle 82, en Bogotá.

De acuerdo con Guido Damiani, gerente de Running para la región, tener a Hassan en Colombia en un evento de este tipo “motiva a seguir fortaleciendo el vínculo con las comunidades del running en Colombia”.