“Uno se equivoca”: Zidane admite que James es un gran jugador

Zinedine Zidane aseguró en una rueda de prensa que no tiene problemas personales con el delantero colombiano James Rodríguez y que incluso lo considera un buen jugador.

"Va a estar motivado porque es un jugador de fútbol, le gusta el fútbol. Va querer hacerlo bien, no para demostrarme a mí nada. Yo creo que cada uno se equivoca, sin pensar que estoy en contra de James. Es un buen jugador, lo va a demostrar seguramente, pero es solo para él porque le gusta el fútbol y es un gran jugador”, recalcó el exjugador galo.

Sobre la salida de James del conjunto merengue, Zidane aseguró que no quería que esto sucediera.

"Yo no quería que saliera. Él quería jugar más y yo lo entiendo, nunca he tenido problemas con James. Necesitaba jugar más. Esto no pasa solo con él, este año ha pasado lo mismo con otros futbolistas que se quedan en el banquillo. Es lo más jodido para un entrenador", dijo Zidane.

Las declaraciones del técnico del Real Madrid se dan a 24 horas del encuentro que sostendrán sus dirigidos contra el nuevo conjunto de James, el Bayern de Múnich.

Preguntado por las diferentes sensaciones cuando acudía a Múnich como jugador o como entrenador, el técnico galo afirmó: "No cambia nada, puede pasar de todo pero no nos podemos cagar en los pantalones. Tenemos la suerte de jugar este tipo de partidos como jugador, como entrenador, como aficionado, yo siempre disfruto de estas cosas, es todo al revés".

"No hay un favorito, es una semifinal, que no tiene nada que ver con los partidos del pasado o del año pasado", afirmó Zidane.

El exjugador del Real Madrid señaló que su equipo se encuentra "anímicamente bien y también físicamente, estamos preparados para hacer un gran partido".

"Creo que a todos los jugadores les gusta jugar este tipo de partidos. Es un partido de ida fuera de casa y vamos a esperar y a intentar hacer un gran partido", sentenció.

Zidane se refirió asimismo a su homólogo en el Bayern, Jupp Heynckes. "Algo cambió en el Bayern con Heynckes. Le tengo un gran respeto. Lo que hizo en el Madrid y en el Bayern es admirable".

También habló ante los medios el antiguo centrocampista del conjunto bávaro Toni Kroos, quien se refirió a su exequipo: "Espero un fuerte equipo, es la semifinal de la Liga de Campeones. Está claro que va a ser un adversario difícil, el Bayern está en buena forma".

