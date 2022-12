“Uso gorra de béisbol y estoy mal afeitado”: Klopp a pregunta por el COVID-19

Jurgen Klopp no ha pasado por un buen momento con su equipo este último mes, el alemán perdió en su partido de Champions League contra el Atlético de Madrid, el invicto en la Premier League y fue eliminado por el Chelsea en la FA Cup. Pese a eso, e l DT del Liverpool no deja su crítica y su forma de decir las cosas que tanto gustan a los aficionados.

El entrenador de los ‘Reds’ fue cuestionado en la rueda de prensa, después de la derrota ante el Chelsea, por la reciente epidemia que tiene en vilo al mundo: el coronavirus, una enfermedad que ha afectado a miles de personas y tiene en alerta máxima a Europa y regiones de Asia. Sin embargo, cuando le hicieron lo cuestionaron sobre el tema, Klopp respondió con un tono serio, pero dándole también su particular toque burlesco.

"No es importante lo que diga la gente famosa. Tenemos que hablar de estas cosas de la manera adecuada, no con gente que no sabe nada como yo. La gente que sabe del coronavirus dirá lo que tiene la gente que hacer o no (…) Los entrenadores de fútbol. No lo entiendo. Política, coronavirus, ¿por qué yo?", yo soy un simple tipo que lleva una gorra de béisbol y va mal afeitado. Pero mi opinión no es importante", expresó Klopp.

La curiosa respuesta de Klopp hizo dar risa en la sala y se viralizó de inmediato en las redes sociales.

Jürgen Klopp sobre el coronavirus:

