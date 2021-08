Valentino Rossi: "He decidido parar al final de esta temporada"

El deportista Valentino Rossi lo hizo con una corta y directa aseveración: "He decidido parar al final de esta temporada".

Enseguida continuó y señaló. "Desafortunadamente está será la última temporada que realizaré como piloto de MotoGP".

"Es un momento triste, porque es difícil decir que el año que viene no estaré compitiendo y el año que viene mi vida cambiará, pero ha sido fantástico, ha sido un largo recorrido que he disfrutado muchísimo", reconoció Rossi en la conferencia de prensa que tuvo lugar en el circuito de Spielberg para anunciar su retirada.

"Han sido 26 años en el Mundial y ha sido muy divertido y puedo decir que he vivido momentos inolvidables con toda la gente que ha trabajado conmigo", afirmó "Il Dottore".

"He tenido una carrera muy larga y he ganado muchas carreras por lo que ha habido momentos inolvidables que he disfrutado al máximo y recuerdo que podría estar toda la semana sonriendo por la carrera que había ganado", explicó Rossi.

"Ha sido una decisión difícil pero tienes que entender que en cualquier deporte lo que marca la diferencia son los resultados", afirmó.

"Ha sido más difícil porque tenía la oportunidad de continuar en mi equipo, corriendo con mi hermano, y era algo que me llamaba, pero está bien así, no me puedo quejar", recalcó Rossi.

"Siempre he intentado entregarme al máximo para estar en los primeros puestos y junto a los aficionados hemos protagonizado una trayectoria muy larga porque muchos de ellos nacieron cuando yo ya estaba en la pista y ha sido fantástico recorrer todo este camino porque he contado con un grandísimo apoyo. A veces es difícil entender, pero me enorgullece su apoyo", reconoce el campeón italiano sobre sus millones de seguidores.

Valentino Rossi explicó que la decisión de retirarse la tomó "durante la temporada" y enseguida comentó que pensó "decidirlo en el parón de verano".

"Cuando comencé el campeonato pensaba en continuar, pero desafortunadamente los resultados durante la temporada han sido peores de lo esperado", indicó.

Como buen piloto la retirada de Valentino Rossi de la competición en motociclismo no significa ningún "parón", pues enseguida ha aclarado que le encanta "competir en coches, sólo un poco menos que en motos".

"Pero por ahora todo está en proceso y no hay nada decidido al ciento por ciento, voy a cambiar de motos a coches, por supuesto no al mismo nivel, pero toda la vida me sentiré piloto y seguiré compitiendo", declaró.

"El año pasado no estaba preparado para dejar MotoGP, tenía que llegar al punto en que había agotado todas las posibilidades. No estoy feliz, porque seguiría compitiendo veinte años más, pero nos queda la segunda mitad de la temporada para intentar dar el máximo y creo que ésta es la decisión adecuada", dijo.

El nueve veces campeón del mundo reconoció que tenía una oferta de su propio equipo "para correr el año que viene".

"Había pensado en la oportunidad de continuar con mis motos, con toda la logística en Tavullia pues es un proyecto fascinante, pero al final decidí no hacerlo por distintas razones. Tenía que cambiar de moto, y si sólo te queda una temporada hay más riesgos que beneficios", explicó.

Echando la vista atrás, Valentino Rossi comentó: "durante toda mi carrera he tenido muchos momentos difíciles, pero los momentos inolvidables son tres campeonatos: 2001 cuando gané el Mundial de 500 c.c., 2004 cuando gané con Yamaha, y 2008 porque ya era "viejo" y estaba 'acabado'. Estuve dos años sin ganar el Mundial y con el cambio de neumáticos pude volver a ganar dos títulos más, por lo que creo que esos son mis hitos más importantes".

El piloto de Urbino dijo no lamentar ninguna de las decisiones durante su carrera deportiva y puso el ejemplo de Ducati. "Competir con Ducati fue muy difícil para mí, pero fue en gran reto y si hubiésemos sido capaces de ganar habría sido épico", dijo.

"Me siento un poco triste por no conseguir el décimo título, porque me lo merecía y tenía el nivel y la velocidad, pero lo perdí dos veces en la última carrera (2006 y 2015) y no me puedo quejar por los resultados cosechados", continuó Rossi.

Rossi restó importancia al hecho de ser considerado el "mejor de la historia".

"La diferencia con el resto de los pilotos de la historia es que por alguna razón he sido capaz de acercar más aficionados al motociclismo y de no ser por mí no lo conocerían, pero debí hacer algo en el inicio de mi carrera que encendió la emoción de los aficionados y esto es algo que me enorgullece", comentó.

"La cruz de esta moneda es que te hace la vida más difícil y te mete más presión, pero al fin y al cabo lo he disfrutado", insistió.

"Lo más importante es que he acercado el motociclismo a mucha gente y creo que ese es mi mayor logro, además de mis victorias, pues entretengo a muchas personas un par de horas el domingo y esa es la razón por la cual soy una leyenda y aunque ahora los resultados no son fantásticos, los aficionados siguen viniendo a verme", explicó un satisfecho Valentino Rossi.

"Todo el mundo me reconoce por donde voy, incluso en el lugar más recóndito del mundo y cuando ves el #46 en cualquier lugar del mundo es especial, si bien ahora es un poco distinto de cuando tenía veinte años, porque al principio genera un gran impacto en tu vida y tienes que saber gestionarlo, pero ahora que soy más mayor, es algo que me gusta, es una sensación muy especial que resulta difícil de explicar", reconoció el campeón italiano.

Rossi no dudó a la hora de hacer balance de sus últimas temporadas y sus problemas. "En 2018 tuve una gran temporada pese a no ganar ninguna carrera; en 2019 comencé muy bien, pero algo cambió y no sé exactamente qué; el año pasado un poco lo mismo, a final de la temporada tuve más problemas. El nivel es altísimo y los pilotos entrenan más fuerte, pero es una mezcla de factores", declaró.

"Echaré de menos entrenar todas las mañanas para estar preparado, montar en la MotoGP y trabajar con mi equipo desde el jueves, tratando de arreglar los pequeños detalles, y la sensación del domingo por la mañana, dos horas antes de la carrera, una sensación inmensa en la que no te sientes cómodo pero que te gusta", concluyó Rossi.