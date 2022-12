Veinte años de carrera no se deciden por un partido: Wenger

Arsene Wenger, entrenador del Arsenal, se negó este sábado a dar pistas sobre su futuro tras la conquista de la Copa de Inglaterra (FA Cup) y aseguró que "20 años de carrera no se deciden por un partido".

Publicidad

El veterano preparador francés, en el banquillo 'Gunner' desde el año 1996, termina contrato el próximo 30 de junio y todavía no ha renovado, alimentando los rumores sobre una posible marcha del Emirates Stadium.

"Ganar esta copa no tiene ninguna influencia sobre mi futuro. Sería ridículo que 20 años de carrera dependieran de un partido, de que mi futuro dependiera de un encuentro. Sabremos algo más la semana que viene", respondió Wenger al ser preguntado en rueda de prensa sobre su futuro inmediato.

Publicidad

"Acepto que la gente me critique y que no confíe en mí, pero una vez que empieza el partido hay que estar animando al equipo. Nunca me he peleado con nadie cuando me critican o silban, pero cuando el encuentro arranca hay que estar animando", dijo.

Publicidad

"Intento servir al club con compromiso. Hemos pasado por momentos difíciles esta temporada, pero no nos hemos rendido nunca. Y por eso me siento más orgulloso que nunca de mi equipo. Nadie contaba con nosotros y respondimos con clase y actitud", señaló el galo.

El Arsenal, que ha acabado la Premier League en quinta plaza, fuera de los puestos de Liga de Campeones, maquilló ligeramente el curso con una sorprendente victoria en la final de la FA Cup sobre sus vecinos del Chelsea por 2-1.

Publicidad

"Estoy muy orgulloso de la forma en la que hemos ganado esta temporada: en semifinales derrotamos al (Manchester) City y en la final el Chelsea, no puede ser más difícil. Esta copa fue ganada con un espíritu especial y una actitud especial", sostuvo Wenger.

Publicidad

"Hemos ganado siete de los últimos ocho partidos, jugando muy bien. Hasta diciembre llevábamos 20 encuentros invictos. Tuvimos un pequeño bajón de forma en marzo, quizá sobre la incertidumbre de mi futuro, y ahora creo que estamos en un gran momento. Este equipo tiene muchísimo potencial", apuntó el preparador francés.