Veremos si se me da la oportunidad de volver al América: Cristian Martínez Borja

Cristian Martínez Borja, exjugador de América de Cali, habló en Blog Deportivo sobre su anotación ante River Plate por Copa Libertadores este miércoles.

“Creo que es un buen arranque, para mí como delantero es importante marcar, pero más los 3 puntos (…) Me da felicidad por los comentarios, por el equipo y por el trabajo que se viene haciendo. Jugamos contra un excelente rival y era importante aprovechar la condición de local”, dijo.

Por otro lado, Borja se refirió a su paso por el América de Cali, pero no descartó volveré al conjunto escarlata.

“Claro que me gustaría volver. Siempre he dicho que soy hincha del América y uno siempre quiere jugar en el equipo al que se le hace fuerza, vamos a ver si se me da la oportunidad”, afirmó.

Además, elogió a River Plate como equipo, pero también destacó la calidad de sus jugadores en el mano a mano.

“River tiene grandes jugadores y si están ahí pueden ser titulares en cualquier equipo de Sudamérica. Los tres puntos eran importantes porque los partidos siempre son complicados”, aseguró.

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio:

