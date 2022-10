Video: El increíble gol que falló River Plate

El partido que lo ganaban los locales 2-1 ante Belgrano, parecía llegar a final con una tercera anotación los ‘millonarios’, pero no fue así.

La jugada, un visible contragolpe, muestra a cuatro jugadores de River Plate frente al portero rival, quien en una insólita jugada logra sacar el remate de Tomás Andrade en la línea de la portería y despertando la euforia del jugador que no lo podía creer.

"¡Tocó, goool… no, no, lo sacó el arquero Acosta, no se puede entender lo que acaba de pasar!”, dice el comentarista deportivo que al igual que los jugadores de River no se lo podían creer.

