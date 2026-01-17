Carolina Ramírez habló sin filtros sobre su regreso a La Reina del Flow: "Devastada"

Después de casi cuatro años fuera del universo de La reina del Flow, Yeimi Montoya regresa a la pantalla en una tercera temporada marcada por la madurez, la exposición emocional y los escenarios reales.

En conversación con Casa Blu, la actriz Carolina Ramírez habló sin filtros sobre el desgaste que dejó la segunda entrega, el proceso personal que la llevó a decir sí nuevamente y por qué considera que esta es la temporada “más real” de la serie.

Actriz colombiana Carolina Ramírez

La actriz explicó que el regreso no fue inmediato ni automático. La pandemia, el rodaje intenso y el impacto emocional de la segunda temporada la dejaron, según sus propias palabras, “devastada”.

Fue necesario tomar distancia, mudarse a Argentina, encarar otros proyectos y atravesar un proceso personal profundo antes de volver a habitar a Jamie Montoya.



El desgaste, la pausa y la decisión de volver

Ramírez contó que la pausa fue clave para recuperar el equilibrio físico y emocional. “Teníamos que descansar”, explicó, al recordar una temporada marcada por el encierro, la incertidumbre y el cansancio acumulado. Con el tiempo, dijo, entendió que solo cuando se sintió “entera” pudo aceptar el reto de regresar a un personaje que siempre exige más.



Ese proceso coincidió con un momento vital distinto: la llegada a los 40, el cambio de prioridades y una revisión profunda de su escala de valores. “Le bajé dos cambios a la vida”, afirmó, una decisión que terminó siendo determinante para volver a la serie.



Conciertos abiertos al público

Uno de los aspectos que más emociona a la actriz en esta nueva temporada es el cambio en la puesta en escena. A diferencia de la etapa pandémica, esta vez los conciertos se grabaron con público real, en escenarios como el Movistar Arena de Bogotá y locaciones internacionales como Lanzarote.

Para Ramírez, esa energía marca una diferencia narrativa y emocional. “Pasamos del ‘festival del croma’ a tener gente de verdad”, dijo, resaltando el compromiso de los fans que acompañaron largas jornadas de rodaje y aportaron una verosimilitud que, asegura, se siente en pantalla.

La Reina del Flow conquistó el Movistar Arena en Madrid, España

La llegada de una nueva protagonista joven, Alison Joan, también despertó en Carolina una postura clara: proteger a quienes apenas comienzan. La actriz recordó que ella misma estuvo en ese lugar y que el acompañamiento recibido en sus primeros proyectos fue determinante para su carrera.

En un contexto donde —según explicó— nada es clandestino y la exposición es total, Ramírez insistió en la necesidad de cuidar a los nuevos talentos frente a la violencia digital y los juicios constantes.



Años esperando La Reina del Flow

Actualmente radicada entre Argentina, Colombia y México, Carolina Ramírez se define como nómada. Dijo que ha decidido vivir donde haya trabajo, tranquilidad y felicidad, sin renunciar a sus raíces. En Colombia, asegura, disfruta volver a ser simplemente Carolina: reencontrarse con su familia, sus padres y un sobrino recién nacido.

En paralelo, desarrolla en México un proyecto personal junto a su pareja, enfocado en la conciencia y la espiritualidad, una experiencia que —según explicó— la ha ayudado a afianzar su relación consigo misma y con Dios.

La Reina del Flow 2

Tras más de dos décadas de carrera en televisión, Ramírez afirma que lo que la sigue motivando es la gente y los equipos de trabajo. La “recocha”, el sentido de familia y la construcción colectiva siguen siendo, para ella, el motor de cada proyecto.

Sobre La reina del Flow 3, la actriz aseguró que esta “es la temporada más difícil que he hecho y la más real”. Una entrega, dijo, hecha con “carne, corazón, mente y espíritu”, pensada para un público que llevaba años esperando este regreso.

Escuche la entrevista completa aquí: