Voleibolista colombiana varada en Albania pide ayuda para regresar a Colombia

Nidia Esperanza Gómez, voleibolista colombiana que juega en Albania, relató la situación que está viviendo actualmente en el país europeo al no poder regresar a Colombia en medio de la pandemia.

La colombiana quiere regresar lo más pronto posible a Colombia para reencontrarse con su familia, en especial su hijo de dos años.

“La situación no se ha solucionado, la cuarentena acá ya se está levantando y la economía también. En la liga todavía no hay permisos para usar coliseos, se habla de unos posibles playoffs en mitad de junio, pero no es nada concreto. El club me adeuda algunos meses, pero dicen que se van a poner al día”, relató.

Aunque ha intentado comunicarse con la Cancillería, pero no ha recibido respuesta, en medio de la posibilidad que tendría de viajar desde Albania por la apertura de cielos, pero la negativa de Colombia por el cierre de fronteras y prohibición de vuelos internacionales.

“No he podido tener contacto con ninguna Cancillería para poder volver a Colombia. Recibí un correo para solicitar el vuelo, pero aún no he tenido información concreta para poder volver , estoy esperando”, dijo.

Además, explicó que su contrato terminó el pasado 15 de mayo, y con la liga suspendida, su prioridad es volver a ver a su hijo.

“En teoría, si puedo conseguir un vuelo, yo me devuelvo, el torneo como tal no es una de mis prioridades, ya necesito ver a mi hijo”, añadió.

