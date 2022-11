"Yo respeto lo que ha hecho el Barcelona, ganar la Liga es lo más difícil”: Zidane

El técnico del Barcelona,, aseguró este sábado que el domingo contra el Barcelonasin reservar nada, pese a tener la final de la 'Champions' dentro de veinte días,

reiterando que no habrá pasillo de honor al Barça.

"No va a cambiar la clasificación, pero es un partido donde tenemos que jugar bien, hacer un buen partido y hacer lo posible para ganar", dijo Zidane en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Vamos a jugar como siempre, intentar hacer lo máximo para ganar el partido", dijo Zidane, ironizando que si piensa en reservar hombres para en Kiev "mañana no vamos a jugar, los tres cuatro partidos que nos quedan no vamos a jugar".

Zinedine Zidane explicó su decisión de no realizar pasillo al Barcelona en el Camp Nou tras su conquista de LaLiga Santander, como devolución al gesto que tuvo su rival en el partido de la primera vuelta en el Santiago Bernabéu, cuando el Real Madrid no lo recibió tras conquistar el Mundial de Clubes.

"Para ellos no era importante hacer el pasillo y algunos dicen que no estaban en la competición, es mentira porque tienes que ganar la 'Champions' para hacer el mundialito, y en la 'Champions' estamos todos", explicó Zidane.

"No soy quién para decidir solo que no se va a hacer el pasillo. Hay que hablar de la situación,porque después del Mundialito entiendo que para ellos no era importante hacernos el pasillo y alguno dice que ellos no estaban en la competición y es mentira, porque estaban en la Champions y hay que ganarla para disputar el Mundial", aclaró.

"Es ahí donde no está clara la cosa,porque yo no soy quién para decidir que no se hace el pasillo, fueron ellos los que no lo hicieron y nosotros, con respeto, no lo hacemos porque ellos no lo hicieron", añadió.

Zidane, no obstante, elogió la temporada del Barcelona. "Yo respeto lo que ha hecho el Barcelona, ganar la Liga que es lo más difícil, complicado y bonito. Les felicito y eso es el respeto. Lo demás se puede interpretar después de lo que pasó y es cuestión mía, nada del club. Si hubiesen hecho el pasillo, yo no rompería nada de lo que había antes, pero tampoco vamos a hacer una cosa que ellos no hicieron".