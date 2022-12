Zidane confirmó los jugadores que no podrán enfrentarse al Manchester City

"Cristiano está bien, al cien por cien. Ha entrenado y va a estar. Karim y Casemiro es distinto. A Karim en la resonancia que le han hecho hoy tiene todavía un punto, y no queremos arriesgar. Casemiro no es una lesión, pero ha tenido edema y no queremos arriesgar tampoco. Tenemos una plantilla suficiente para que los demás puedan jugar", aseguró Zidane, en rueda de prensa.



Zidane se mostró seguro de que no corren riesgo con la reaparición de Cristiano Ronaldo, pese a recuperarse en una semana de una pequeña rotura muscular en un muslo.

"Riesgo ninguno. Cristiano está bien, entrenando y está al cien por cien, ya veremos el partido de mañana pero hoy está al cien por cien. No se ha recuperado en dos días, ha sido una semana y poco a poco ha ido recuperando, porque también es un jugador que es así, recupera muy rápido, se cuida mucho y mañana va a estar al máximo", explicó.



"Necesitamos a un Cristiano al cien por cien y lo bueno es que esté en el campo siempre con nosotros. Es un jugador distinto y sus números lo demuestran. Estoy contento de que esté con nosotros, me hubiera gustado que estuviesen Casemiro y Karim, pero van a jugar otros", añadió.



Especialmente importante en su dibujo táctico es la figura del centrocampista brasileño, aunque Zidane se mostró convencido de que su sustituto mantendrá el nivel.

"Casemiro es Casemiro, pero hay otros que pueden hacer ese trabajo; no el mismo. Vamos a intentar meter el equipo más competitivo posible y el jugador que juegue donde él hará el mismo trabajo", sentenció.